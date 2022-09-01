Fenerbahçe'ye yeni transfer! Cristiano Ronaldo...

Fenerbahçe, dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından olan Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Ronaldo ile yüz yüze görüşe. Başkan Ali Koç, başlangıçta fantastik bir haber olarak kamuoyunun gündemine gelen bu transferi yapmak için tüm olanakları seferber etti.

Ajansspor'un haberine göre, Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus da vatandaşı Ronaldo ile görüştü ve sarı lacivertli ekibe gelmesi için ikna etti. Bize ulaşan bilgilere göre iki taraf da prensip olarak anlaştı. Ücrete dair son pürüzlerin giderilmesiyle asrın transfer bombası patlatılacak.