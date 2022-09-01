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Fenerbahçe'ye yeni transfer! Cristiano Ronaldo...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cristiano Ronaldo ile prensipte anlaşma sağladı. Son pürüzler görüşülüyor. Sarı lacivertliler Portekizli yıldızı alarak asrın transfer bombasını patlatmak istiyor.

01 Eylül 2022 Perşembe 23:12
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Fenerbahçe'ye yeni transfer! Cristiano Ronaldo...


Fenerbahçe, dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından olan Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Ronaldo ile yüz yüze görüşe. Başkan Ali Koç, başlangıçta fantastik bir haber olarak kamuoyunun gündemine gelen bu transferi yapmak için tüm olanakları seferber etti.

Ajansspor'un haberine göre, Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus da vatandaşı Ronaldo ile görüştü ve sarı lacivertli ekibe gelmesi için ikna etti. Bize ulaşan bilgilere göre iki taraf da prensip olarak anlaştı. Ücrete dair son pürüzlerin giderilmesiyle asrın transfer bombası patlatılacak.

Son Güncelleme: 01.09.2022 23:21
Anahtar Kelimeler:
Cristiano RonaldoFenerbahçeAli Koç
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