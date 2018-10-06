Fenerbahçe’de 3 yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe’de kaleci Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar süresi kadro dışı bırakıldı.

Öte yandan geçen sezon Aykut Kocaman’ın ekibinde yer alan teknik heyetten Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Taşçı ile de yollar ayrıldı.

Konuyla ilgili sarı lacivertli kulüpten şu açıklama yapıldı;

“Kulübümüz, sezon başından bugüne kadarki gelişmeler ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmeler sonucunda;

– Futbol A Takımımız teknik heyetinden Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı ile yollarını ayırma kararı almıştır.

– Aynı zamanda, Futbol A Takımımız oyuncularından Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın da süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

Gereken hallerde Kulübümüzün yeniden yapılanma hedefleri doğrultusunda benzer inisiyatif ve tasarrufların sürebileceğini ve lüzum halinde alınan kararlar ile ilgili kamuoyunun gerekli ölçü ve şekilde aydınlatılacağını önemle bildiririz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”