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Fenerbahçe’de Mehmet Ekici için flaş karar!

Brezilya’da arayışlarda bulunan sarı-lacivertli yönetimin ilk hedefini sol bek olarak belirlerken, Mehmet Ekici’nin 4. kez adale problemi yaşamasının ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla bir de orta saha arayışına girdi.

02 Aralık 2017 Cumartesi 15:45
Fenerbahçe’de Mehmet Ekici için flaş karar!
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Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de, başkan Aziz Yıldırım’ın talimatıyla ara transfer dönemi için çalışmalar başladı.

Brezilya'da arayışlarda bulunan sarı-lacivertli yönetimin ilk hedefini sol bek olarak belirlerken, Mehmet Ekici'nin 4. kez adale problemi yaşamasının ardından bir de orta saha arayışına girdi.

Bu sezon büyük beklentilerle transfer edilen Ekici'nin sürekli sakatlanması sonrası yönetim yeni bir 8 numarayı da kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Sarı-lacivertli idareciler, sakatlıkları sona ermeyen futbolcunun toparlanmasının zor olduğunu düşünüyor.

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