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Fenerbahçe’de Skrtel belirsizliği

Fenerbahçe’de antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan Martin Skrtel, ikinci bölümde ise özel program dahilinde çalıştı.

21 Eylül 2017 Perşembe 15:57
Fenerbahçe’de Skrtel belirsizliği

Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına, Can Bartu Tesislerinde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 10.30’da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Robin van Persie ve Nabil Dirar’ın tedavilerine devam edildi. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Martin Skrtel, ikinci bölümde ise özel program uyguladı.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını, 22 Eylül Cuma günü yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.

İhlas Haber Ajansı

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