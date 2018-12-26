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Fenerbahçe’den son 15 yılın en kötü yüzdesi

Fenerbahçe, 2018 yılındaki performansıyla son 15 senenin en kötü galibiyet yüzdesine sahip oldu.

26 Aralık 2018 Çarşamba 17:06
Fenerbahçe’den son 15 yılın en kötü yüzdesi

Fenerbahçe, 2018 yılında dört farklı teknik adam yönetiminde sahaya çıkarken, aldığı 23 galibiyetin 16'sını Aykut Kocaman yönetiminde elde etti.

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2018’de ortaya koyduğu performansla son 15 yılın en kötü galibiyet yüzdesine sahip oldu. Fenerbahçe, 2018 yılında 50 resmi maça çıktı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa’da oynadığı maçlarda 23 galibiyet elde etti, 14 beraberlik aldı ve 13 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertli takım, çıktığı resmi maçlarda yüzde 46’lık galibiyet yüzdesi yakaladı.

Fenerbahçe, bu performanstan önceki en kötü yılını ise 2003’te yaşadı. Söz konusu sezonda 34 resmi maça çıkan sarı-lacivertliler, sadece 13 maç kazanırken, 9 beraberlik, 12 yenilgi aldı. Fenerbahçe, oldukça kötü geçirdiği 2003 yılında yüzde 38 galibiyet oranında kaldı.

Son 15 senenin en kötü galibiyet yüzdesine sahip olan Fenerbahçe, bu yıl Süper Lig’de 34, Avrupa’da 8, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 8 maç oynadı.

KUPAYA HASRET 

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2015, 2016 ve 2017’de olduğu gibi 2018 yılını da kupasız tamamladı.

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Son dört yıldır kulübün müzesine kupa getiremeyen sarı-lacivertli takım, son başarısını 25 Ağustos 2014’te yaşadı. TFF Süper Kupa’da Galatasaray’ı penaltılarla geçen İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, dört yılı aşkın süredir kupa sevinci yaşayamadı.

Süper Lig’de son dört sezonda 3 ikincilik, 1 üçüncülük yaşayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2015 ve 2017’de yarı finalde elendi, 2016 ve 2018’de ise finalde kaybetti.

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23 GALİBİYETİN 16’SI AYKUT KOCAMAN’LA 

Fenerbahçe, 2018 yılında dört farklı teknik adam yönetiminde sahaya çıkarken, aldığı 23 galibiyetin 16’sını Aykut Kocaman yönetiminde elde etti. Sarı-lacivertlilerde 2018 yılında Aykut Kocaman, Phillip Cocu, Erwin Koeman ve Ersun Yanal görev yaptı. Fenerbahçe’de 2018’in en başarılı ismi olan Aykut Kocaman, 23 maçta takımına 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşattı.

Fenerbahçe Cocu’yla 15 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Koeman’la ise sarı-lacivertliler, 9 karşılaşmada 3’er galibiyet, beraberlik ve yenilgi alarak sahadan ayrıldı.

Ersun Yanal’la 2018 yılında sadece 3 maça çıkan Fenerbahçe, 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

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FenerbahçePerformansSporHaber
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