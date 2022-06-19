Fenerbahçeliler Derneği Başkanlığı'na Özdamar getirildi

Dernek lokalinde yer alan toplantı Divan Kurulunun belirlenmesi ile başladı; ardından Dernek kurucu üyesi Ayten Berkalp, Fenerbahçe Spor Kulübü Dernekler İletişim Yöneticisi Asil Ramazan Erkan ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar birer konuşma yaptı.

Dernek Başkanı Toykan Özdamar konuşmasında dernek ve Fenerbahçe Kulübü arasında işbirliği yaparak üyelere ve Fenerbahçe Spor Kulübü’ne hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Dernekler İletişim Yöneticisi Asil Ramazan ise, dernekler ile kulüp arasındaki olumlu bağın devam edeceğini belirtti.

Dernek Kurucu üyesi Ayten Berkalp da toplantıda yer almaktan duyduğu gururu dile getirerek başkan ve yönetime teşekkürlerini iletti.

Genel kurulda ayrıca faaliyet ve mali rapor onaylandı. Yönetim kurulu, disiplin , denetleme ve sosyal faaliyet kurulları seçimi yapıldı.