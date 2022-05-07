Fenerbahçelileri çıldırtacak imza!

Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Beşiktaş ile de görüşen fakat tercihini sarı-lacivertli takımdan yana kullanan Ozan Tufan bir türlü istediğini bulamadı. Sezon başında İngiltere Ligi ekiplerinden Watford'a kiralanan ve orada da tutunamayan milli oyuncu Fenerbahçe'ye geri döndü. Geri dönüşünden kısa bir süre sonra da kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile ipler tamamen koptu.

OZAN TUFAN İÇİN OLUR RAPORU VERDİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sportif direktör Ceyhun Kazancı'dan Ozan Tufan hakkında özel bir rapor hazırlamasını istedi. Kazancı'nın milli futbolcunun transferi konusunda olumlu rapor vermesinin ardından da siyah-beyazlılar harekete geçti.

OZAN TUFAN'IN TRANSFERİ YILLIK ÜCRETE BAĞLI

Beşiktaş'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yıllık ücrette anlaşılması halinde Ozan Tufan'ın Kartal'a imza atması bekleniyor. Ayrıca, siyah-beyazlıların Ozan Tufan'a 1 milyon euronun altında ücret vermeyi düşündüğü belirtildi. Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe'den yıllık 2 milyon euro kazanıyor.

FENERBAHÇE GİTMESİNE İZİN VERECEK

Sarı-lacivertli takım ise Ozan Tufan'ı takımdan göndermek istediği için ezeli rakibinden gelecek teklife düşük bir bonservis bedeli ile de izin verebilir. Sezon başında büyük umutlarla İngiliz ekibi Watford'a transfer olan 27 yaşındaki milli futbolcu, istenileni verememiş ve Fenerbahçe'ye geri gönderilmişti.

WATFORD KÜMEDE KALAMADI OPSİYON DÜŞTÜ

Sezon başında 1 milyon euro kiralama bedeli ve 7 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ile Watford'a imza atan Ozan Tufan, devre arasında geri gönderilse de takımının Premier Lig'de kalması durumunda Premier Lig'e geri dönecekti. Fakat, İngiliz ekibinin Premier Lig'de 19. olarak küme düşmesi milli futbolcunun İngiltere'ye geri dönme umutlarını da bitirmiş oldu.

Kaynak : Akşam Gazetesi