Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Bebeklerde balık yağı nasıl kullanılır?
Çocuklar doğdukları andan 3 yaşına...
Dünyanın en güzel kadını belli oldu!
Dünyanın en güzel kadını
2020'de burcunuzu neler bekliyor?
2020'de burcunuzu neler bekliyor?
Otizm çeşitleri nelerdir? Otizm belirtileri ve tedavisi…
2. yaştan sonra ortaya çıkıyor!
Dalgıçlara yeni sistem: Sonsuz oksijen kaynağı
Dalgıçlara yeni sistem: Sonsuz oksijen...

Fenerbahçe’ye şok haber! Yıldız futbolcu sezonu kapattı

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

16 Aralık 2019 Pazartesi 11:28
Fenerbahçe’ye şok haber! Yıldız futbolcu sezonu kapattı

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Sadık Çiftpınar’ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçta sakatlanarak oyundan çıkan 26 yaşındaki savunma oyuncusunun yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edildiği duyuruldu.

Oyuncunun tedavisi için gerekli planlamanın yapıldığı belirtilen açıklamada, “2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nu kapatan futbolcumuz Sadık Çiftpınar’a ‘geçmiş olsun’ der, sağlığına bir an önce kavuşmasını dileriz” ifadesi kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC futbol liglerinde günün sonuçları
KKTC futbol liglerinde günün sonuçları
Miroğlu anı maçı bugün
Miroğlu anı maçı bugün
KKTC futbol liglerinde günün sonuçları
KKTC futbol liglerinde günün sonuçları

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim