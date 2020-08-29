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FERDİ DARTS LİGİ ŞAMPİYONU TONY STONE OLDU

Lefkoşa Darts Birliği tarafından organize edilen sekiz ayaklı ferdi darts ligi tamamlandı. Organize edilen sekiz ayaklı ferdi darts liginin şampiyonu altı ayağın şampiyonu olan Tony Stone oldu.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:10
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FERDİ DARTS LİGİ ŞAMPİYONU TONY STONE OLDU

Lefkoşa Darts Birliği tarafından organize edilen sekiz ayaklı ferdi darts ligi tamamlandı. Organize edilen sekiz ayaklı ferdi darts liginin şampiyonu altı ayağın şampiyonu olan Tony Stone oldu.

Oynanan sekiz ayaklı karşılaşmaların final gecesinde de Tony Stone finalde Elmas Çocuk’u mağlup ederek şampiyon oldu.

Üçüncülük, dördüncülük karşılaşmasındaysa Fatih Köse rakibi Hakan Boral’ı mağlup ederek üçüncü oldu.

Karşılaşmaların ardından ödül törenine geçildi.

Gerçekleştirilen ödül töreni sırasında kısa bir konuşma yapan Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı öncelikle Lefkoşa Darts Birliğinin organize etmiş olduğu sekiz ayaklı ferdi darts ligine katılan tüm oyunculara teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Darts Birliği
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