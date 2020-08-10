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Ferdi Darts Şampiyonası’nın beşinci ayağı tamamlandı!

Lefkoşa Darts Birliği Lokali’nde gerçekleştirilen müsabakalarda Ferdi Darts Şampiyonası’nın beşinci ayağı yapıldı.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:23
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Ferdi Darts Şampiyonası’nın beşinci ayağı tamamlandı!

Lefkoşa Darts Birliği Lokali’nde gerçekleştirilen müsabakalarda Ferdi Darts Şampiyonası’nın beşinci ayağı yapıldı.

Gerçekleştirilen müsabakaların final maçında Hakan Boral ile karşılaşan Tony Stone beşinci ayağın şampiyonu oldu.

Ferdi Darts Şampiyonasının üçüncülük dördüncülük maçındaysa karşılaşan Murat Çınaroğlu rakibi Ali Çamlıbelli’yi mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.

Lefkoşa Darts Birliği Lokali’nde gerçekleştirilen müsabakalarda Tony Stone şampiyon oldu.

Toplam sekiz ayaktan oluşan Ferdi Darts Şampiyonası’nın beşinci ayağında Tony Stone final de Hakan Boral’ı mağlup etti. 

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