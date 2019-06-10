FIFA 20'nin çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

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Oyunun yapımcısı EA Sports, resmi Twitter hesabı üzerinden yayınlanan kısa video ile E3 2019 Fuarı’nda tanıttığı FIFA 20'nin çıkış tarihi ve fiyatını kamuoyu ile paylaştı.
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Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, 27 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacağını duyurdu.
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Oyun 69.99 dolar karşılığında ön siparişe yönelik olarak satışa çıkarılacak.
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İŞTE SÜPER LİG'İN EN İYİ TAKIMLARI (FIFA 19 AÇIKLADI)
Peki FIFA 19'a göre Süper Lig'in en iyi takımları hangileri?
İşte Süper Lig'in sanal dünyada en iyi skora sahip olan takımı...
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BB Erzurumspor: 68
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Antalyaspor: 69
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Yeni Malatyaspor: 70
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Akhisar Belediyespor: 70
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MKE Ankaragücü: 70
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Trabzonspor: 71
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Kayserispor: 71
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Sivasspor: 71
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Alanyaspor: 71
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Atiker Konyaspor: 71
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Çaykur Rizespor: 71
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Kasimpaşa SK: 71
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Göztepe SK: 72
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Medipol Başakşehir FK: 76
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Fenerbahçe SK: 76
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Galatasaray SK: 76
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Beşiktaş JK: 77
FIFA 20'nin çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
Merakla beklenen popüler oyun FIFA 20 tanıtıldı. FIFA 20'nin çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
10 Haziran 2019 Pazartesi 09:28