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FIFA 20'nin çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Merakla beklenen popüler oyun FIFA 20 tanıtıldı. FIFA 20'nin çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:28
FIFA 20'nin çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
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  • Oyunun yapımcısı EA Sports, resmi Twitter hesabı üzerinden yayınlanan kısa video ile E3 2019 Fuarı’nda tanıttığı FIFA 20'nin çıkış tarihi ve fiyatını kamuoyu ile paylaştı.

  • Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, 27 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacağını duyurdu.

  • Oyun 69.99 dolar karşılığında ön siparişe yönelik olarak satışa çıkarılacak.

  • İŞTE SÜPER LİG'İN EN İYİ TAKIMLARI (FIFA 19 AÇIKLADI)

    İŞTE SÜPER LİG'İN EN İYİ TAKIMLARI (FIFA 19 AÇIKLADI)

    Peki FIFA 19'a göre Süper Lig'in en iyi takımları hangileri?

    İşte Süper Lig'in sanal dünyada en iyi skora sahip olan takımı... 

  • BB Erzurumspor: 68

  • Antalyaspor: 69
     

  • Yeni Malatyaspor: 70
     

  • Akhisar Belediyespor: 70
     

  • MKE Ankaragücü: 70
     

  • Trabzonspor: 71
     

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    Bursaspor: 71
     

  • Kayserispor: 71
     

  • Sivasspor: 71

  • Alanyaspor: 71
     

  • Atiker Konyaspor: 71

  • Çaykur Rizespor: 71
     

  • Kasimpaşa SK: 71
     

  • Göztepe SK: 72

  • Medipol Başakşehir FK: 76
     

  • Fenerbahçe SK: 76
     

  • Galatasaray SK: 76
     

  • Beşiktaş JK: 77

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