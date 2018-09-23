Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
97988
ALTIN
242.791
DOLAR
6.2605
STERLİN
8.1955
EURO
7.3554
FIFA devrim peşinde!
FIFA devrim peşinde!
Google'dan çok önemli Gmail açıklaması
Google'dan Gmail açıklaması
ABD'den "dişe takılan iletişim cihazı"
ABD'den "dişe takılan iletişim cihazı"
Bilinen en eski hayvan fosili bulundu
Bilinen en eski hayvan fosili...
Google'a 93 milyon lira para cezası
Google'a 93 milyon lira para...

FIFA devrim peşinde!

Yapılacak değişiklik sonrasında bonservis paraları kulüp yerine FIFA havuzuna verilecek, menajerler de paylarını buradan alacak. Takım kadrosundaki futbolcu sayıları da kısıtlanacak.

23 Eylül 2018 Pazar 09:33
FIFA devrim peşinde!

FIFA, futbolda yeni ve devrim niteliğinde değişikliklere hazırlanıyor. Dünya futbolunun patronu, transferde para trafiğini kontrol edebilmek ve şeffaflık sağlamak adına bir dizi tedbirler alacak.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Dünya futbolunu yöneten organizasyon tarafından iki yıl önce kurulan Stakeholders Committee (Paydaşlar Komitesi), ikinci olarak yarın toplanacak. CONCACAF Başkanı Kanadalı Vittorio Montagliani'nin başkanlık ettiği komite, kulüpler, lig yönetimleri ve üye federasyon temsilcilerinin görüşlerini alıyor, bu doğrultuda oyunun yapısında değişiklikler yapma amacı güdüyor.

Paydaşlar Komitesi'nin gündeminde önemli yeniliklerin bulunduğu, bu yeniliklerin yeni bir Bosman etkisi yaratacağı belirtiliyor. 1996'daki Bosman vakası sonrasında, futbolcuların serbest transferinin yolunun açılmasındaki gibi devrimlerin hayata geçirileceği ifade ediliyor.

Buna göre dünyadaki tüm ligler için istikrarlı bir transfer penceresi yaratılacak. Takım kadroları belli sayılarla kısıtlanacak. Menajerlik sisteminde değişiklikler yapılacak, futbol temsilcilerinin hareket alanı daraltılıp kontrol altına alınacak. Komitenin kararları, FIFA Konseyi'nde onaylandıktan sonra resmiyete kavuşacak.

Ödemeler tek merkeze

Gianni Infantino'nun FIFA Başkanı seçilirken en önemli vaatleri arasında yer alan ‘şeffaflık' ilkesi uyarınca hayata geçirilmesi düşünülen sistemde, transferde bonservis paraları kulüplere verilmeyecek, ortak bir kasaya aktarılıp buradan dağıtımı yapılacak. Yıllık 6.5 milyar dolara ulaşan global transfer pazarı böylece tamamen kontrol altında olacak.

Sınavı geçene lisans

Menajerlerin parasının da tıpkı kulüpler arasındaki alışveriş gibi takas merkezi üzerinden dağıtılması planlanıyor. Ayrıca menajerler bir sınava yapılarak, bunu geçenlere menajerlik hakkı verilmesi ve menajerlik lisansının geçerliliğini sürdürmesi için belli dönemlerde yenilenmesi zorunluluğu planlanıyor. 2013-17 arası dönemde kulüplerin menajerlere ödediği para 1.6 milyar dolardı.

Menajerlere kâr sınırı

FIFA tarafından üzerinde durulan en önemli konulardan bir tanesi de futbolcu menajerlerinin kazançlarının sınırlandırılması ve bunların kayıt altına alınması. 2017'de menajerlere 500 milyon dolar ödendi. Bu ücret 2013'tekinin iki katından fazla. Her geçen gün büyüyen bu pastada, belli menajerlerin piyasayı avucunun içine aldığı ve birçok transferde kayıt dışı durumlar oluşmasından hareketle, menajerlerin kazancına sınırlandırma getirilecek. Buna göre bir menajer bir transferde futbolcunun toplam kazancının yüzde 5'inden fazla gelir elde edemeyecek.

banner22
Son Güncelleme: 23.09.2018 09:35
Anahtar Kelimeler:
KKTCHaberFIFA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş’tan Avrupa’da tarihi yükseliş
Beşiktaş’tan Avrupa’da tarihi yükseliş
Aslan'ın rakibi darmadağın...
Aslan'ın rakibi darmadağın...
Korsika'dan FIFA'ya üyelik adımı
Korsika'dan FIFA'ya üyelik adımı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim