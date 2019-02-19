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FIFA elle oynama kuralını değiştiriyor!

Futbolda her zaman büyük tartışmalara yol açan elle oynama konusunda FIFA’dan tarihi bir değişiklik geliyor.

19 Şubat 2019 Salı 18:00
FIFA elle oynama kuralını değiştiriyor!

Dünya futbolunun patronu, yapılacak yeni düzenleme ile elle oynamalarda “niyet” konusunu tamamen kaldırmayı planlıyor.

Spor Toto Süper Lig de dahil olmak üzere dünya futbolunun en tartışmalı konularından birisi olan “elle oynama”de FIFA’dan devrim gibi bir değişiklik geliyor.

Almanya’nın önde gelen gazetesi Bild’de yer alan habere göre FIFA, yapılacak yeni düzenlemeyle “elle oynama”da niyet tartışmalarını sonlandırmayı hedefliyor. 2019-2020 sezonundan itibaren uygulanmaya başlayacak yeni kurala göre, hakemler artık “niyet”e değil, kolun pozisyonunu dikkate alacak.

Haberde saat kadranı şeklinde yapılan grafiğe göre 9, 10, 11, 12, 1, 2 ve 3 arasındaki bölgelerde eller havaya kalkık şekilde topa müdahale edilirse hakem tartışmasız şekilde “elle oynama” kararı verecek.

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8-9 ile 3-4 arasındaki pozisyonlarda değerlendirme hakeme bırakılacak. Hakemin, “elle oynama” konusunda takdir hakkını kullanacağı tek bölgeler burası olacak.

4, 5, 6, 7 ve 8 arasındaki bölgede ise top oyuncunun eline gelmesi halinde ise kollar normal konumunda sayılacak ve düdük çalınmayacak.

FIFA’nın yeni kuralı hakkında Bild’e konuşan eski hakem Thorsten Kinhöfer, konuşulan yeni kuralın karmaşık gözükse de uygulamasının kolay olacağını belirterek “Niyeti okumak çoğu zaman zor oluyor” ifadesini kullandı. Kinhöfer, elle oynamada penaltı yerine ceza sahası dışından serbest vuruş verilmesinin de düşünülebileceğini ifade etti.

FIFA’NIN MEVCUT KURALI NE DİYOR?

Futbol oyun kurallarını belirleyen IFAB’ın mevcut elle oynama kuralına göre dikkat edilen noktalar şöyle:

– Elin topa doğru hareketi
– Rakip ve top arasındaki mesafe
– Elin pozisyonu

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FIFAFutbolElle Oynama KuralıSporHaber
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