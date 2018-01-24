Filede final serisi başlıyor

BRT Spor'un haberine göre, Kızlarda DAÜ-GMBÇS, erkeklerde DAÜ-YEBVK Final Serisi müsabakalarının ilki 26 Ocak Cuma akşamı oynanacak. Final Serisi karşılaşmalarında kazanılmış iki maça ulaşan takımlar 2017-2018 sezonu yıldızlar şampiyonluğunu elde edecek. Yıldız Kızlarda Klasmanı DAÜ birinci GMBÇS ise ikinci sırada tamamlayarak adını finale yazdıran takımlar olmuştu. Erkeklerde ise klasmanı DAÜ birinci, YEBVK ise ikinci sırada tamamlamıştı.

7. Rauf Denktaş Kupası kuraları cuma günü çekilecek

Büyüklerde 10 haftalık klasman müsabakalarının tamamlanmasının ardından gözler 7. Rauf Denktaş Kupası müsabakalarına çevrildi. 6 Şubat’ta başlayacak olan organizasyonun kura çekimi 26 Ocak Cuma günü saat 13.00’te Federasyon Lokalinde gerçekleşecek. Lig Klasmanını 1. ve 2. sırada tamamlayan takımların seri başı olarak katılacağı kura çekiminde ilk müsabakalar 6 Şubat’ta bayanlar ön eleme müsabakaları ile başlayacak 9 Şubat’ta erkekler ön eleme müsabakalarının ardından 13 Şubat’ta bayanlar yarı finali ise 16 Şubat’ta erkekler yarı final müsabakaları oynanacak. 7. Rauf Denktaş Kupasının final karşılaşmaları 20 Şubat tarihinde oynanacak.

Büyüklerde play off eşleşmeleri belli oldu

Büyüklerde 10 haftalık lig klasmanı müsabakalarının tamamlanmasının ardından play offa yükselen takımlar ve eşleşmeleri belli oldu. Bayanlarda klasmanı 1. sırada tamamlayan GMBÇS 4. sırayı elde eden YDÜ ile eşleşirken 2. sırayı elde eden LAÜ, 3.sırayı elde eden DAÜ ile eşleşti. Erkeklerde ise klasmanı 1. sırada tamamlayan DAÜ 4. sırayı elde eden Vakıflar ile 2. sırayı elde eden YDÜ 3.sırayı elde eden GMBÇS ile eşleşti.

Bu eşleşmelerin ardından, bayanlarda GMBÇS ile LAÜ, erkeklerde ise DAÜ ve GMBÇS rakipleri karşısında yarı final serilerine 1-0 üstünlükle başlayacak. Play off yarı final müsabakaları, 7. Rauf Denktaş Kupasının tamamlanmasının ardından 2 Mart 2018 tarihinde başlayacak.

Gençlerde lig klasman müsabakaları 23 Şubat tarihinde başlayacak

KKTC Voleybol Liglerinde Gençler Lig klasman müsabakaları 23 Şubat tarihinde başlayacak, çift devreli deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak olan karşılaşmaların ardından klasman da ilk iki sırayı elde edecek olan takımlar Final Serisi Müsabakalarında oynama hakkını elde edecekler. Final serisinde kazanılmış iki maça ulaşan takımlar 2017-2018 sezonu Gençler şampiyonluğunu elde edecekler.