Filede klasman tamamlanıyor

Havadis Spor'un haberine göre, Voleybol büyükler liglerinde bu hafta oynanacak olan 10. hafta karşılaşmaları ile klasman tamamlanacak.

Büyüklerde bu hafta toplam 5 karşılaşma oynanacak.

Kadınlar Ligi’nde klasmanın son haftası öncesinde yarı final play-off serisine kalan takımlar belli oldu.

Yarı finalistler belli oldu

Kadınlar Ligi’nde Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor klasmanı ilk sırada bitirmeyi garantilerken, ikinci Lefke Avrupa Üniversitesi, üçüncü Doğu Akdeniz Üniversitesi ve dördüncü Yakın Doğu Üniversitesi de yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Yarı final play-off eşleşmesi Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor ile Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ile de Doğu Akdeniz Üniversitesi şeklinde oluştu.

GMBÇS ve LAÜ rakipleri karşısında yarı final serisine 1-0 üstünlükle başlayacak.

Erkeklerde son hafta

Büyük Erkekler Ligi’nde ise klasman sıralaması bu hafta oynanacak olan son hafta maçlarından sonra belli olacak.

Klasman liderliği için Doğu Akdeniz Üniversitesi son haftaya vantajlı giriyor. Yakın Doğu Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor arasında oynanacak olan karşılaşma da klasmanın diğer sıralamasını belli edecek.

Büyüklerde 7. Rauf Denktaş Kupası 6 Şubat’ta

Büyüklerde klasman müsabakalarının tamamlanmasının ardından 7. Rauf Denktaş Kupası müsabakaları 6 Şubat -20 Şubat tarihleri arasında oynancak.

Rauf Denktaş Kupası müsabakalarının kura çekimi 26 Ocak Cuma günü saat 13.30’da federasyon lokalinde yapılacak.

Kadınlarda ön eleme müsabakaları 6 Şubat, erkeklerde ise 9 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Kupanın yarı final maçları 13-16 Şubat, final karşılaşmaları ise 29 Şubat akşamı yapılacak.