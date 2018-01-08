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Filede kritik hafta

Büyükler voleybol liglerinde 10 hafta sürecek olan klasman müsabakalarında son iki haftaya girildi

08 Ocak 2018 Pazartesi 15:17
Filede kritik hafta
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Havadis Spor'un haberine göre, Büyükler voleybol liglerinde 10 hafta sürecek olan klasman müsabakalarında son iki haftaya girildi.

Kadınlar Voleybol Ligi ve Büyük Erkekler Voleybol Ligi’nde 9. hafta karşılaşmalarına bu hafta oynanacak olan 5 maç ile devam edilecek.

Kadınlarda GMBÇS, Lefke deplasmanından galibiyetle dönünce zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Bu akşam Lefke’de oynanacak olan LAÜ-DAÜ karşılaşması klasman sırlamasını belirleyecek.

Büyük erkeklerde ise klasman mücadelesinde son iki haftaya girilirken zirve yarışı iyice kızıştı.

Son iki hafta oynanacak olan karşılaşmalar zirvenin sıralamasını belirleyecek.

Kadınlarda LAÜ-DAÜ, erkeklerde ise DAÜ-YDÜ karşılaşmaları haftanın en zorlu maçları olacak.

Yıldızlarda finalistler belli oldu

Yıldız kızlarda klasman müsabakalarının bitimine 1 hafta kala finalistler belirlendi. 9. hafta sonucunda oynadığı tüm karşılaşmalarını kazanan 1. sıradaki DAÜ ile ikinci sırayı elde eden GMBÇS final serisinde mücadele edecek. Erkeklerde ise DAÜ klasman müsabakalarını yenilgisiz lider tamamladı. YEBVK 2. sırayı elde ederek final serisinde oynama hakkını elde eden diğer takım oldu.

Yıldızlarda final serisi müsabakaları kazanılmış iki maç esasına göre oynanacak.

Seride 2 galibiyete ulaşan takım 2017-2018 sezonu şampiyonluğunu elde edecek. Final serisi karşılaşmaları 26-30 Ocak, 3. müsabaka gerekmesi halinde 2 Şubat tarihlerinde oynanacak.

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