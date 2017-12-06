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Filede önemli mücadele

Voleybol Kadınlar Ligi’nde dördüncü hafta dün akşam yapılan 2 maçla tamamlandı.

06 Aralık 2017 Çarşamba 13:28
Filede önemli mücadele
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BRT Spor'un haberine göre, Lig’de zirve mücadelesi veren 2 takımın Mağusa’daki karşılaşmasında Lefke Avrupa Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 3-1 yendi.

Maçın dördüncü setinde 25-23 önde olan DAÜ 2 kez set sayısı atmasına rağmen karşılaşmayı çeviremedi. Maçı alan Lefke, puanını 9’a çıkararak ikinci sıradaki yerini korudu.

DAÜ ise 6 puanla üçüncü sırada kaldı.

Lefkoşa’da oynanan gecenin diğer maçında, Yakın Doğu Üniversitesi, Vakıflar’ı 3-1 mağlup etti ve haftayı 6 puan ve averajla dördüncü tamamladı.

Vakıflar ise 3 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Büyük Erkekler Ligi’nde ise bu akşam zirvenin 2 ortağı Yakın Doğu Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi karşı karşıya gelecek.

NEU RA 25 Spor Salonu’ndaki maç, saat 18.30’da başlayacak.

Ligde her iki ekibin de 6 puanı bulunuyor ancak YDÜ averajla lider durumda.

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