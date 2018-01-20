Filede son haftanın skoru 3-0

Havadis Spor'un haberine göre, Kadınlar Voleybol Ligi’nde klasman tamamlandı.
Son hafta maçlarında Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi galip geldiler.
3-0’lık skorlar
Son hafta maçlarında Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor deplasmanda Yakın Doğu Üniversitesi’ni Lefkoşa’da 3-0 mağlup etti
İkinci sırada yarı finale çıkan Lefke Avrupa Üniversitesi ise Yeni Erenköy Belediyesi’ni deplasmanda zorlanmadan 3-0 yendi.
Doğu Akdeniz Üniversitesi de Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda Vakıflar’ı 3-0 ile geçerek klasmanda üçüncü oldu
Klasmanın sona ermesi ile ligde de yarı final play-off eşleşmeleri de netleşmiş oldu. Play-Off’ta Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor ile Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ile de Doğu Akdeniz Üniversitesi şeklinde oluştu. Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor ve Lefke Avrupa Üniversitesi rakipleri karşısında yarı final serisine 1-0 üstünlükle başlayacak.
Kadınlar Ligi Puan Durumu
Takımlar O G M AS VS Puan
1.GMBÇS 10 9 1 29 5 28
2.LAÜ 10 8 2 27 7 24
3.DAÜ 10 7 3 22 11 20
4.YDÜ 10 4 6 12 21 12
5.Vakıflar 10 2 8 8 27 5
6.YEBVK 10 0 10 4 27 1