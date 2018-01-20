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Filede son haftanın skoru 3-0

Kadınlar Voleybol Ligi’nde klasmanın son maçlarında Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi rakiplerini 3-0’la geçtiler

20 Ocak 2018 Cumartesi 14:18
Filede son haftanın skoru 3-0
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Havadis Spor'un haberine göre, Kadınlar Voleybol Ligi’nde klasman tamamlandı.

Son hafta maçlarında Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi galip geldiler.

3-0’lık skorlar

Son hafta maçlarında Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor deplasmanda Yakın Doğu Üniversitesi’ni Lefkoşa’da 3-0 mağlup etti

İkinci sırada yarı finale çıkan Lefke Avrupa Üniversitesi ise Yeni Erenköy Belediyesi’ni deplasmanda zorlanmadan 3-0 yendi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi de Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda Vakıflar’ı 3-0 ile geçerek klasmanda üçüncü oldu

Klasmanın sona ermesi ile ligde de yarı final play-off eşleşmeleri de netleşmiş oldu. Play-Off’ta Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor ile Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ile de Doğu Akdeniz Üniversitesi şeklinde oluştu. Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor ve Lefke Avrupa Üniversitesi rakipleri karşısında yarı final serisine 1-0 üstünlükle başlayacak.

Kadınlar Ligi Puan Durumu

Takımlar  O  G  M  AS  VS  Puan

1.GMBÇS  10  9  1  29  5  28

2.LAÜ  10  8  2  27  7  24

3.DAÜ  10  7  3  22  11  20

4.YDÜ  10  4  6  12  21  12

5.Vakıflar  10  2  8  8  27  5

6.YEBVK  10  0  10  4  27  1

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