Filede son haftanın skoru 3-0

Havadis Spor'un haberine göre, Kadınlar Voleybol Ligi’nde klasman tamamlandı.

Son hafta maçlarında Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi galip geldiler.

3-0’lık skorlar

Son hafta maçlarında Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor deplasmanda Yakın Doğu Üniversitesi’ni Lefkoşa’da 3-0 mağlup etti

İkinci sırada yarı finale çıkan Lefke Avrupa Üniversitesi ise Yeni Erenköy Belediyesi’ni deplasmanda zorlanmadan 3-0 yendi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi de Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda Vakıflar’ı 3-0 ile geçerek klasmanda üçüncü oldu

Klasmanın sona ermesi ile ligde de yarı final play-off eşleşmeleri de netleşmiş oldu. Play-Off’ta Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor ile Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ile de Doğu Akdeniz Üniversitesi şeklinde oluştu. Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor ve Lefke Avrupa Üniversitesi rakipleri karşısında yarı final serisine 1-0 üstünlükle başlayacak.

Kadınlar Ligi Puan Durumu

Takımlar O G M AS VS Puan

1.GMBÇS 10 9 1 29 5 28

2.LAÜ 10 8 2 27 7 24

3.DAÜ 10 7 3 22 11 20

4.YDÜ 10 4 6 12 21 12

5.Vakıflar 10 2 8 8 27 5

6.YEBVK 10 0 10 4 27 1