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Filede yıldızların gözü yarı finalde

04 Mart 2020 Çarşamba 22:04
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Filede yıldızların gözü yarı finalde

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen Ortaokullu (Yıldızlar) Voleybol Birinciliği'nde yarı final eşleşmeleri ve program belli oldu.

Çeyrek final müsabakaları sonunda Erenköy Lisesi, Gazimağusa TMK ve Doğu Akdeniz Doğa Koleji hem kızlarda hem de erkeklerde yarı finalist olurken kızlarda Canbulat Özgürlük Ortaokulu erkeklerde, Esentepe Ortaokulu da kızlarda yarı finalist olmayı başardı.

Yarı final karşılaşmaları 9 Mart Pazartesi günü İskele Spor Salonu'nda oynanacak ve finalistler belli olacak.

YARI FİNAL PROGRAMI

9 Mart Pazartesi

Yer: İskele Spor Salonu

09.30  Canbulat Özgürlük Ortaokulu-Doğu Akdeniz Doğa Koleji  (Erkekler)

11.00  Gazimağusa TMK-Doğu Akdeniz Doğa Koleji (Kızlar)

12.30  Esentepe Ortaokulu-Erenköy Lisesi (Kızlar)

14.00  Erenköy Lisesi-Gazimağusa TMK (Erkekler)

Anahtar Kelimeler:
Voleybol
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