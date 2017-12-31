Filede yoğun hafta

Havadis Spor'un haberine göre, KKTC Voleybol liglerine bu hafta oynanacak olan 9 karşılaşma ile devam edilecek. Kadınlar Ligi’nde haftanın maçı 3 Ocak Çarşamba akşamı LAÜ ile GMBÇS arasında oynanacak. Ligin ilk devresinde Mağusa’da oynanan karşılaşmayı 3-1’lik skorla GMBÇS kazanmıştı. Klasman liderliği açısından büyük önem taşıyan bu maçın hayli iddialı ve çetin geçmesi bekleniyor. Büyük Erkekler Ligi’nde ise 2 Ocak Salı akşamı Mağusa derbisinde DAÜ ile GMBÇS karşı karşıya gelecek. Zirve açısından önemli olan bu karşılaşmanın sonucu da merak ediliyor.

Yıldız kızlarda DAÜ yenilgisiz lider

Yıldız Kızlar Ligi’nde 8. hafta müsabakaları sonucunda DAÜ yenilgisiz liderliğini devam ettirdi. DAÜ elde ettiği 8 galibiyetle klasmanın bitimine 2 hafta kala adını final serisine yazdıran ilk takım oldu. Yıldız kızlarda müsabakalara bu hafta oynanacak olan 9. hafta karşılaşmaları ile devam edilecek.

Yıldız erkeklerde finalistler belli oldu

Yıldız Erkekler Ligi’nde final serisi oynayacak takımlar belli oldu. Final serisinde YEBVK ile DAÜ karşı karşıya gelecek.

Kaya yeni yılı kutladı

Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya yeni yıl ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. Kaya: “Yeni yılın tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder, 2018 yılının ülke sporu açısından başarılı ve güzelliklere imza atan bir yıl olmasını dilerim. Voleybol camiası ve bütün halkımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım”. dedi.

Haftanın Programı

2 Ocak Salı

18.30 DAÜ-YDÜ Kadınlar LMPS

20.00 DAÜ-GMBÇS Büyük Erkekler LMPS

3 Ocak Çarşamba

19.00 LAÜSK-GMBÇS Kadınlar LAÜSS

18.30 YEBVK-VAKIFLAR Kadınlar ESS

20.00 YEBVK-VAKIFLAR Büyük Erkekler ESS

5 Ocak Cuma

18.30 VAKIFLAR-GMBÇS Yıldız Kızlar ASS

20.00 YDÜ-MGA Yıldız Kızlar ASS

18.30 GMBÇS-DAÜ Yıldız Erkekler ARENA

6 Ocak Cumartesi

13.00 YEBVK-DAÜ Yıldız Kızlar ESS