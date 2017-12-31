Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115333
ALTIN
158.855
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1196
EURO
4.5472
Dünyanın en küçük cep telefonu!
Dünyanın en küçük cep telefonu!
Söz yüzüğüne dair merak ettikleriniz
Evliliğin ilk adımını atanlar dikkat!
Evlilikte uyum nasıl yakalanır?
Evlilikte uyum nasıl yakalanır?
Kendini onarabilen cam geliştirildi
Kendini onarabilen cam
Kış hamilelerine uyarı: Öpüşmeyin hatta tokalaşmayın bile!
Öpüşmeyin hatta tokalaşmayın bile!
banner37
banner34

Filede yoğun hafta

banner35

Voleybol liglerine 8. hafta karşılaşmalarıyla ile devam edilecek

31 Aralık 2017 Pazar 13:59
Filede yoğun hafta
banner10

Havadis Spor'un haberine göre, KKTC Voleybol liglerine bu hafta oynanacak olan 9 karşılaşma ile devam edilecek. Kadınlar Ligi’nde haftanın maçı 3 Ocak Çarşamba akşamı LAÜ ile GMBÇS arasında oynanacak. Ligin ilk devresinde Mağusa’da oynanan karşılaşmayı 3-1’lik skorla GMBÇS kazanmıştı. Klasman liderliği açısından büyük önem taşıyan bu maçın hayli iddialı ve çetin geçmesi bekleniyor.  Büyük Erkekler Ligi’nde ise 2 Ocak Salı akşamı Mağusa derbisinde DAÜ ile GMBÇS karşı karşıya gelecek. Zirve açısından önemli olan bu karşılaşmanın sonucu da merak ediliyor.

Yıldız kızlarda DAÜ yenilgisiz lider

Yıldız Kızlar Ligi’nde 8. hafta müsabakaları sonucunda DAÜ yenilgisiz liderliğini devam ettirdi. DAÜ elde ettiği 8 galibiyetle klasmanın bitimine 2 hafta kala adını final serisine yazdıran ilk takım oldu. Yıldız kızlarda müsabakalara bu hafta oynanacak olan 9. hafta karşılaşmaları ile devam edilecek.

Yıldız erkeklerde finalistler belli oldu

Yıldız Erkekler Ligi’nde final serisi oynayacak takımlar belli oldu. Final serisinde YEBVK ile DAÜ karşı karşıya gelecek.

Kaya yeni yılı kutladı

Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya yeni yıl ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. Kaya: “Yeni yılın tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder, 2018 yılının ülke sporu açısından başarılı ve güzelliklere imza atan bir yıl olmasını dilerim. Voleybol camiası ve bütün halkımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım”. dedi.

Haftanın Programı

2 Ocak Salı

18.30     DAÜ-YDÜ                              Kadınlar                 LMPS

20.00     DAÜ-GMBÇS                         Büyük Erkekler    LMPS

3 Ocak Çarşamba

19.00     LAÜSK-GMBÇS                     Kadınlar                 LAÜSS

18.30     YEBVK-VAKIFLAR                 Kadınlar                 ESS

20.00     YEBVK-VAKIFLAR                  Büyük Erkekler    ESS

5 Ocak Cuma

18.30     VAKIFLAR-GMBÇS               Yıldız Kızlar            ASS

20.00     YDÜ-MGA                              Yıldız Kızlar            ASS

18.30     GMBÇS-DAÜ                         Yıldız Erkekler      ARENA

6 Ocak Cumartesi

13.00     YEBVK-DAÜ                           Yıldız Kızlar            ESS

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Futbolcu - Spor Yazarı" aşkında mutlu son
"Futbolcu - Spor Yazarı" aşkında mutlu son
MTG Sosyal Tesisi inşaatı başladı
MTG Sosyal Tesisi inşaatı başladı
Lefke deplasmanda siftah peşinde
Lefke deplasmanda siftah peşinde

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim