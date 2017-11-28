Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102660
ALTIN
164.590
DOLAR
3.9531
STERLİN
5.2940
EURO
4.6948
Beslediği 7 metrelik yılan boğarak öldürdü!
Beslediği 7 metrelik yılan boğarak...
Kraker yer gibi çivi yiyen adam!
Kraker yer gibi çivi yiyen...
Bir çek ile tüm hayatı değişti!
Bir çek ile tüm hayatı...
Uzmanlar uyarıyor: Alışveriş merkezlerinde uzun süre kalmayın!
Alışveriş merkezlerinde uzun süre kalmayın!
Evinizdeki kötü enerjilerinden kurtulun
Evinizdeki kötü enerjilerinden kurtulun

Filede zor gece

Voleybol liglerine bu hafta oynanacak olan 9 karşılaşma ile devam edilecek.

28 Kasım 2017 Salı 16:27
Filede zor gece
banner10

BRT Spor'un haberine göre, Voleybol liglerine bu hafta oynanacak olan 9 karşılaşma ile devam edilecek. Büyük bayanlarda zirvenin iki iddialı takımı Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor ile LAÜ bu gece saat 18.30’da Mağusa Arena’da karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın hayli çetin geçmesi bekleniyor.

Gecenin diğer bir önemli mücadelesinde büyük erkeklerde Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor ile DAÜ karşı karşıya gelecek .
Yıldızlarda hafta sonu oynanacak olan 4 karşılaşma ile liglere devam edilecek.

Haftanın programı

Bugün

Saat 18.30 – Vakıflar – YEBVK B.Bayan
Saat 20.00 – Vakıflar – YEBVK B. Erkek
Saat 18.30 – GMBCS-DAÜ B.Bayan
Saat 20.00 – GMBCS-DAÜ B.Erkek

29 Kasım Çarşamba YDÜ-DAÜ B.Bayan saat 18.30
1 Aralık Cuma GMBCS-Vakiflar Yıldız Kız saat 18.30
1 Aralık Cuma MGA -YDÜ Yıldız Kız saat 20.00
2 aralık Cumartesi DAÜ -YEBVK Yıldız Kız saat 12.oo
2 Aralık Cumartesi DAÜ YEBVK Yıldız Erkek saat 13.30

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Euroleague’de dev derbi
Euroleague’de dev derbi
Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın oynanacak
Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın oynanacak
Vakıflar’dan çifte galibiyet
Vakıflar’dan çifte galibiyet

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim