Filede zor gece

BRT Spor'un haberine göre, Voleybol liglerine bu hafta oynanacak olan 9 karşılaşma ile devam edilecek. Büyük bayanlarda zirvenin iki iddialı takımı Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor ile LAÜ bu gece saat 18.30’da Mağusa Arena’da karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın hayli çetin geçmesi bekleniyor.

Gecenin diğer bir önemli mücadelesinde büyük erkeklerde Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor ile DAÜ karşı karşıya gelecek .

Yıldızlarda hafta sonu oynanacak olan 4 karşılaşma ile liglere devam edilecek.

Haftanın programı

Bugün

Saat 18.30 – Vakıflar – YEBVK B.Bayan

Saat 20.00 – Vakıflar – YEBVK B. Erkek

Saat 18.30 – GMBCS-DAÜ B.Bayan

Saat 20.00 – GMBCS-DAÜ B.Erkek

29 Kasım Çarşamba YDÜ-DAÜ B.Bayan saat 18.30

1 Aralık Cuma GMBCS-Vakiflar Yıldız Kız saat 18.30

1 Aralık Cuma MGA -YDÜ Yıldız Kız saat 20.00

2 aralık Cumartesi DAÜ -YEBVK Yıldız Kız saat 12.oo

2 Aralık Cumartesi DAÜ YEBVK Yıldız Erkek saat 13.30