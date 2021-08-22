Künye
Kıbrıs 32
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu

Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında İsveç'i 3-0 yendi; 3'te 3 yaptı. Filenin Sultanları, son 16'ya kalmayı garantiledi.

22 Ağustos 2021 Pazar 21:39
30 Okunma
Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı

Türkiye: 3 - İsveç: 0 (Maç sonucu)

 A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında İsveç'i 3-0 yendi; 3'te 3 yaptı. Filenin Sultanları, son 16'ya kalmayı garantiledi.

D Grubu'nda turnuvanın ilk maçında Romanya'yı 3-1 ve Ukrayna'yı 3-0 yenen Filenin Sultanları, İsveç karşısında da es vermedi. Ay Yıldızlılar, büyük bir çekişmeye sahne olan ilk set dışında rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koydu ve maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Ay Yıldızlılar, 35 dakika süren ilk seti 31-29, 8-0 seriyle başladığı ikinci seti 25-21 kazanan Ay Yıldızlılar, son seti de 25-11 aldı ve maçı 3-0 kazandı. 

Filenin Sultanları, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16'ya kalmayı garantiledi.

Statü
Turnuvada 24 takım; Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 4 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.

Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada grup maçları, 26 Ağustos'ta tamamlanacak, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

Son Güncelleme: 22.08.2021 23:17
Anahtar Kelimeler:
Filenin Sultanları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maçın yan hakemine tepki yağıyor
Maçın yan hakemine tepki yağıyor
Vitor Pereira, "Canavar"ı sahaya sürdü! Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Vitor Pereira, "Canavar"ı sahaya sürdü! Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Doğukan Ulaç Boğaziçi yüzme maratonunda birinci oldu
Doğukan Ulaç Boğaziçi yüzme maratonunda birinci oldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim