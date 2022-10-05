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Filenin Sultanları, Kanada'yı mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F Grubu'ndaki ikinci maçında Kanada'yı 3-0'la geçti.

05 Ekim 2022 Çarşamba 22:49
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Filenin Sultanları, Kanada'yı mağlup etti



A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın ikinci tur F Grubu'ndaki ikinci maçında Kanada'yı 3-0 yendi.

Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakada her iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, milliler, çekişmeli geçen birinci seti, Ebrar Karakurt, Eda Erdem Dündar ve Hande Baladın'ın sayılarıyla 25-22 önde tamamladı.

İkinci setin ilk dakikalarında iki ülke arasında denge hakim olurken, setin sonuna doğru 4 sayı (19-23) geriye düşen milli takım, Ebrar Karakurt'un kullandığı servislerden üst üste bulduğu sayılarla farkı kapatarak, durumu 24-23'e getirdi. Son sayılarda hata yapmayan milliler ikinci seti 26-24 önde bitirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan milliler, Ebrar Karakurt, Eda Erdem Dündar ve Hande Baladın'ın sayılarıyla son dakikalara kadar çekişmeli geçen üçüncü seti 28-26, maçı da 3-0 kazandı.

Milliler, F Grubu'ndaki üçüncü maçında 7 Ekim Cuma günü ABD ile karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
A Milli Kadın Voleybol TakımıFIVB Dünya Şampiyonası
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