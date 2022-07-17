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Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 yenildi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde 3.'lük karşılaşmasında Sırbistan'a 3-0 yenildi. Bu sonuçla ay-yıldızlılar turnuvayı 4. sırada bitirdi.

17 Temmuz 2022 Pazar 21:30
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Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 yenildi!
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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, şampiyonayı dördüncü tamamladı.

BRONZ MADALYAYI KAÇIRDIK

FIVB Milletler Ligi üçüncülük maçında Türkiye, Sırbistan ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan maçta Türkiye rakibi Sırbistan'a 3-0 yenilerek FIVB Milletler Ligi'ni dünya dördüncüsü olarak tamamladı. Sırbistan ise Milletler Ligi'ni üçüncü bitirerek bronz madalyanın sahibi oldu.

1. SET SONUCU: Türkiye 25-27 Sırbistan

2. SET SONUCU: Türkiye 17-25 Sırbistan

3. SET SONUCU: Türkiye 24-26 Sırbistan

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