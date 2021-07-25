Filenin Sultanları, son Olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yendi

TRT Spor'da naklen yayınlanan maçta Filenin Sultanları, son şampiyon Çin'i sahadan adeta sildi.

3-0 biten maçta Türkiye 1. seti 21-25, 2. seti 14-25, 3. seti 14-25 kazandı.

Maçta Türkiye'nin en skorer ismi Ebrar Karakurt oldu.

Türkiye'nin Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu’nda Çin, ABD, İtalya, Rusya ve Arjantin ile mücadelesi sürüyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Çin karşısında aldığı galibiyet sonrasında tebrik etti.



Tokyo Olimpiyatları'ndaki ilk maçında son şampiyon Çin karşısında 3-0'lık net bir galibiyet alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik etti. Karşılaşmanın ardından kaptan Eda Erdem ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan galibiyetten dolayı tüm takıma ve teknik ekibe tebriklerini iletti.

Filenin Sultanları'nın B Grubu’nda kalan maçları:



27 Temmuz 2021



TSİ 10.25 Türkiye-İtalya



29 Temmuz 2021



TSİ 15.45 Türkiye-ABD



31 Temmuz 2021



TSİ 08.20 Türkiye-Arjantin



02 Ağustos 2021



TSİ 08.20 Türkiye-Rusya