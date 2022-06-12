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Final bileti GAÜ'nün: 72-57

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig'de finalin adı belli oldu.

12 Haziran 2022 Pazar 13:06
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Final bileti GAÜ'nün: 72-57
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Yarı final serisi son maçında Hacıganimler Soyer'i mağlup eden ve seriyi 2-1'e getiren GAÜ, Koopspor'un finaldeki rakibi oldu. İlk periyodu 6 sayı ile üstün geçen GAÜ özellikle ikinci periyotta oyunun tamamen hakimi oldu ve farkı arttırarak soyunma odasına 42-23 önde girdi.

Üçüncü periyotta elde ettiği farkı korumayı başaran Girne ekibi, son periyotta rakibine farkı kapama imkanı vermedi ve maçtan 72-57 galip ayrılarak adını finale yazdırdı. GAÜ'de Emre Kılıçaslan 18 sayı üretirken Praise Okafor 14 ribaunt topladı. Hacıganimler Soyer'de Emmanuel Paye'nın 21 sayısı final için yeterli olmadı.

Anahtar Kelimeler:
Final BiletiKKTC Basketbol FederasyonuProlig
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