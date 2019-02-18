Finalistler belirleniyor

Rakiplerini ilk turda eleyen ekiplerdenile, finale yükselebilmek için bugün saat 18.oo’de karşılaşacaklar. Karşılaşma BRTHD’den naklen yayınlanacak. Günün 2.maçı ise GAÜ ile DAÜ arasında oynanacak. Bu maç saat 20.00’de başlayacak. Bu iki karşılaşmadan galip ayrılacak olan ekipler 21 Şubat’ta Final maçında karşı karşıya gelecekler.