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Finalistler belirleniyor

Basketbolda Federasyon Kupası maçları bugün Güzelyurt spor salonunda oynanıyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:00
Finalistler belirleniyor

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Rakiplerini ilk turda eleyen ekiplerden YDÜ ile Koopspor, finale yükselebilmek için bugün saat 18.oo’de karşılaşacaklar. Karşılaşma BRT Spor HD’den naklen yayınlanacak. Günün 2.maçı ise GAÜ ile DAÜ arasında oynanacak. Bu maç saat 20.00’de başlayacak. Bu iki karşılaşmadan galip ayrılacak olan ekipler 21 Şubat’ta Final maçında karşı karşıya gelecekler.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolFederasyon KupasıGüzelyurt Spor SalonuYDÜKoopsporSporHaber
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