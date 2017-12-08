Finalistler belli oldu

BRT Spor'un haberine göre, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü tarafından 2017-2018 Ders Yılı faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen liseli gençler hentbol yarı final karşılaşmaları dün oynandı.

UKÜ Arena’da oynanan yarı final karşılaşmalarında finale yükselen takımlar belli oldu.

Dün sabah saat 9.30’da başlayan ve 15.30’da sona eren yarı final karşılaşmalarının ardından genç kızlarda Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) ve Haydarpaşa Ticaret Lisesi (HTL), genç erkeklerde de Yakın Doğu Koleji (YDK) ve Anafartalar Lisesi finale yükseldiler.

Bugün oynanacak final karşılaşmalarında genç kızlarda LTL-HTL, genç erkeklerde de YDK-Anafartalar şampiyonluk kovalayacak. Final karşılaşmaları öncesinde de genç kızlarda YDK-Anafartalar ve genç erkeklerde de LTL-SSEML üçüncülük maçı oynayacaklar.

Toplu sonuçlar şöyle

Genç KızlarYarı Final

YDK-LTL: 15-23

HTL-Anafartalar L: 13-11

Genç Erkekler Yarı Final

LTL-YDK: 20-21

SSEML-Anafartalar L: 21-25

Bugünün Final Programı

09.30 YDK-Anafartalar (Genç Kızlar Üçüncülük)

10.30 LTL-SSEML (Genç Erkekler Üçüncülük)

11.30 LTL-HTL (Genç Kızlar Final)

12.30 YDK-Anafartalar L (Genç Erkekler Final)