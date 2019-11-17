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Finlandiya tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda

EURO 2020 Elemeleri'nde Lihtenştayn'ı 3-0 mağlup eden Finlandiya tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

17 Kasım 2019 Pazar 16:57
Finlandiya tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri 9'uncu haftasına 8 maçla devam edildi. 

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde, D, F ve J gruplarında 8 maç tamamlandı. Konuk ettiği Lihtenştayn'ı 3-0 mağlup eden Finlandiya J Grubu'nda puanını 18'e çıkararak, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. 

F Grubu'nda ise İsveç, Marcus Berg ve Robin Quaison'un golleriyle deplasmanda Romanya'yı 2-0 mağlup ederek EURO 2020 vizesi aldı. Aynı grupta Norveç, Trabzonspor'da forma giyen Alexander Sörloth'un 2 gol attığı maçta Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etmesine rağmen şampiyonaya katılamayan takımlar arasında kaldı.

Elemelerin 9'uncu haftasında sona eren maçların sonuçları şöyle:

D Grubu 

İsviçre-Gürcistan: 1-0 
Danimarka-Cebelitarık: 6-0

F Grubu 

Norveç-Faroe Adaları: 4-0 
İspanya-Malta: 7-0 
Romanya-İsveç: 0-2 

J Grubu

Finlandiya-Lihtenştayn: 3-0 
Ermenistan-Yunanistan: 0-1 
Bosna Hersek-İtalya: 0-3

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FünlandıyaSporHaber
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