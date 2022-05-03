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Fırat Develioğlu, kulübün başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Galatasaray'da seçimin yapılmasına mahkemeye yaptığı başvuru ile engel olan Fırat Develioğlu, kulübün başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

03 Mayıs 2022 Salı 19:36
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Fırat Develioğlu, kulübün başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Galatasaray Kulübü üyesi Fırat Develioğlu, 4-11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığında aday olacağını açıkladı.

Sarı-kırmızı kulüpte 30 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü seçimi mahkemeye başvurarak iptal ettiren Fırat Develioğlu, yaptığı yazılı açıklamada "Mevcut durumda Galatasaray Kulübü başkanlığına aday olduğumu bildiriyorum. Kongremiz beni seçerse 2022-2023 sezonunun sonunda çocuklarımızın tüm Türkiye'de ve Bağdat Caddesi'nde ellerinde sarı-kırmızı bayraklarla şampiyonluk şarkıları söyleyerek gezeceğini vaat ediyorum." ifadelerini kullandı.

Develioğlu, mevcut 2 adayla kulübün kısa sürede bugünkü belirsizlik ortamına sürükleneceğini vurguladığı açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

"Bu adayların saha dışındaki ayak oyunlarına karşı hukukumuzu koruyabilecek hiçbir planları ve yapıları yokken önümüzdeki sezon ve sezonlar için bir başarıdan bahsetme ihtimalimiz sıfıra yakındır. Kulübün yönetilmesi, sahada ve masa başında haklarının savunulması bambaşka bir uzmanlık-kolektif hareket alanıdır. Elbette ki ben kongre iptal talebimi hukuki temellere göre yaptım. Diğer taraftan mevcut iki adayla felakete doğru sürüklendiğimizi gördüm."

Daha önce Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, Galatasaray başkanlığı için adaylıklarını açıklamışlardı.

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