Forest zirvede Kartal takipte

Havadis Spor'dan Okan Karademir'in haberine göre, KTFF U17 Ligi’nde 9. hafta tamamlandı. Ligin 9. haftasında Karşıyaka’nın ligden çekilmesiyle 3 maç oynandı. Oynanan maçlarda 15 gol atıldı. 1 takım sahasında kazanırken 2 takım da deplasmanda galip geldi. Kaymaklı deplasmanda Doğan’ı 3-1, Yenicami de deplasmanda Ocağı 6-0 mağlup ederek zirve kapışmasına devam etti.

Kaymaklı 25 puanla liderlik koltuğunda otururken Yenicami de 24 puanla takipte bulunuyor. Cihangir’in evinde GG’yi 4-1 mağlup ettiği haftada Çetinkaya da haftayı hükmen galip tamamladı ve üçüncü sırada yer aldı.