Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102660
ALTIN
164.590
DOLAR
3.9531
STERLİN
5.2940
EURO
4.6948
Beslediği 7 metrelik yılan boğarak öldürdü!
Beslediği 7 metrelik yılan boğarak...
Kraker yer gibi çivi yiyen adam!
Kraker yer gibi çivi yiyen...
Bir çek ile tüm hayatı değişti!
Bir çek ile tüm hayatı...
Uzmanlar uyarıyor: Alışveriş merkezlerinde uzun süre kalmayın!
Alışveriş merkezlerinde uzun süre kalmayın!
Evinizdeki kötü enerjilerinden kurtulun
Evinizdeki kötü enerjilerinden kurtulun

Forest zirvede Kartal takipte

KTFF U17 Ligi’nde 9. hafta tamamlandı. Ligin 9. haftasında Karşıyaka’nın ligden çekilmesiyle 3 maç oynandı.

28 Kasım 2017 Salı 15:10
Forest zirvede Kartal takipte
banner10

Havadis Spor'dan Okan Karademir'in haberine göre, KTFF U17 Ligi’nde 9. hafta tamamlandı. Ligin 9. haftasında Karşıyaka’nın ligden çekilmesiyle 3 maç oynandı. Oynanan maçlarda 15 gol atıldı. 1 takım sahasında kazanırken 2 takım da deplasmanda galip geldi. Kaymaklı deplasmanda Doğan’ı 3-1, Yenicami de deplasmanda Ocağı 6-0 mağlup ederek zirve kapışmasına devam etti.

Kaymaklı 25 puanla liderlik koltuğunda otururken Yenicami de 24 puanla takipte bulunuyor. Cihangir’in evinde GG’yi 4-1 mağlup ettiği haftada Çetinkaya da haftayı hükmen galip tamamladı ve üçüncü sırada yer aldı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Euroleague’de dev derbi
Euroleague’de dev derbi
Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın oynanacak
Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın oynanacak
Vakıflar’dan çifte galibiyet
Vakıflar’dan çifte galibiyet

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim