Forest’in golcüsü yolda

Havadis'ten Coşkun Kutay'ın haberine göre Şampiyonluk iddialarını sürdürebilmek için, K-PET Süper Ligi ikinci devresine güçlü bir kadroyla girmek isteyen Küçük Kaymaklı yönetimi, yabancı transferine ağırlık verdi.

Geofrey Massa ile yollarını ayıran Küçük Kaymaklı yönetimi; daha sonra Emanuel Sarki’nin kulüple ilişkisini keserken, Teknik Direktör İltaç Karayel’in isteği doğrultusunda Mamut Saine’ye bir şans daha verme kararı aldı. Ve daha sonra da rotasını, Baf Ülkü Yurdu’nun başarılı forveti Felix Oboda’ya çevirdi.

Baf Ülkü Yurdu yönetimiyle, Felix’in transferi konusunda mutabakata varan Küçük Kaymaklı yönetimi, bu arada, Doğan Türk Birliği’nin de transfer listesinde bulunan Yalova’nın orta saha oyuncusu Oliver Uche ile ilgili temaslarını sürdürdü.

Gündeme gelen bu gelişmelerin yanı sıra, golcü arayışlarına devam eden Küçük Kaymaklı yönetimi; kariyerinde Fransa 2. Lig takımı Red Star FC, İngiltere Lig 1 takımlarından Hereford, Notts County ve St Mirren kulüplerinin yanı sıra, 2015-16 sezonunda da Türkiye’nin 1461 Trabzon takımında oynayan 28 yaşındaki golcü oyuncu Yoann Arquin ile anlaştı.

Son olarak, İngiltere’nin Lig 1 takımlarından Mansfield de forma giyen Yoann Arquin, 4 Ocak’ta ülkemize gelecek ve Küçük Kaymaklı takımına katılacak.