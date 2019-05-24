Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda görülüyor!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda...
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 17 dakikada şarj olacak
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 17...
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın nedeni bu olabilir
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın...
NASA yayınladı!
NASA yayınladı!
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle

Formula 1'de Monaco heyecanı

Formul 1'de sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 26 Mayıs Pazar günü yapılacak.

24 Mayıs 2019 Cuma 11:54
Formula 1'de Monaco heyecanı
banner44

ormula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, Monaco’da koşulacak sezonun 6. etabıyla devam edecek.

Monaco ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın TSİ 16.00, yarış ise 26 Mayıs Pazar günü TSİ 16.10’da başlayacak.

Mercedes pilotlarından Fin Valtteri Bottas, Avustralya ve Bakü’deki yarışları, takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ise Bahreyn, Çin ve İspanya’daki yarışları ilk sırada tamamlamıştı.

Monaco Grand Prix’si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 112 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 105

banner41
3. Max Verstappen (Hollanda): 66

4. Sebastian Vettel (Almanya): 64

5. Charles Leclerc (Monaco): 57

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 217 puan

2. Ferrari: 121

3. Red Bull: 87

4. McLaren: 22

5. Racing Point: 17

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NBA’de yılın 5’leri belli oldu
NBA’de yılın 5’leri belli oldu
Galatasaray’da 2020’nin Hagi’si Feghouli!
Galatasaray’da 2020’nin Hagi’si Feghouli!
15 yaşında Olimpiyat şampiyonu 22 yaşında emekli oldu
15 yaşında Olimpiyat şampiyonu 22 yaşında emekli oldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim