Fousseni Diabate Leicester City'ye geri döndü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un İngiliz ekibi Leicester City’den sezon sonuna kadar kiraladığı ve sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Fousseni Diabate, kulübü Leicester City’ye geri döndü.

Geride kalan sezonda Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Diabate, kulübüne döndü. Malili forvet, kulübü İngiliz temsilcisi Leicester City'nin sezon başı kampına davet edildi. Kulübü tarafından sezon başı kampına davet edilen başarılı futbolcuya Sivasspor başta olmak üzere, birçok kulüp talip oldu. İngiliz ekibinde Diabate'nin yeni sezon kamp kadrosuna alınacağı belirtilirken, oyuncunun geleceğiyle ilgili karar burada verilecek.

Diabate için antrenörü tarafından kiralık verilsin kararı çıkarsa, Demir Grup Sivasspor, futbolcuyu tekrar Sivas’a çağıracak ve bir anlaşma yapacak.

Diabate’nin Leicester ile 2022’ye kadar kontratı bulunuyor.