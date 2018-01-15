Fransa'da hakemin tekmesi maça damga vurdu

Fransa Ligue 1'in 20. hafta mücadelesinde PSG, Nantes'a konuk oldu. Karşılaşmayı PSG 12. dakikada Angel Di Maria'nın attığı golle 1-0 kazandı. Maça hakem Chapron'un Nantes oyuncusu Diego Carlos'a tekme atması ve ardından kırmızı kart göstermesi damga vurdu. 90. dakikada yaşanan pozisyonda aynı yöne koşan hakem Chapron ve Carlos birbirine takıldı. Pozisyonun hemen ardından yere düşen hakem Diego Carlos’a tekme savurdu. Yaşananların ardından ayağa kalkan hakem Tony Chapron, Carlos'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

Maçta yaşananların ardından Fransa Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili vereceği karar merak ediliyor.