Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü tutuklandı...
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü...
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
banner107

Fransa, yıldızlarıyla çeyrek finalde

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Son 16 Turu’nda Fransa, Polonya’yı Giroud ve Mbappe’nin golleriyle 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

04 Aralık 2022 Pazar 19:26
1 Okunma
Fransa, yıldızlarıyla çeyrek finalde



2022 Dünya Kupası’nda Son 16 Turu heyecanı sürüyor. D Grubu’nu 6 puanla lider tamamlayan Fransa, C Grubu ikincisi Polonya ile Al Thumama Stadyumu’nda karşılaşırken, mücadelede Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela düdük çaldı. Fransızlar maça etkili başlarken, kalesinde de pozisyonlar verdi. 43. dakikada Mbappe’nin pasıyla ceza sahasına giren Oliver Giroud, topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

74. dakikada hızlı gelişen Fransa atağında sol çaprazda topla buluşan Mbappe, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. Yıldız forvet bu kez 90+1. dakikada sahneye çıktı. Mbappe, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta filelere havalandırarak skoru 3-0’a taşıdı. Mücadelenin uzatma dakikalarında Polonya penaltı kazanırken, Lewandowski 90+9. dakikada golü atarak skoru tayin etti.
Horozlar, 3-1’lik galibiyetin ardından Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükseldi.

Son Güncelleme: 04.12.2022 20:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avustralya'yı 2-1 yenen Arjantin çeyrek finalde
Avustralya'yı 2-1 yenen Arjantin çeyrek finalde
Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Hollanda
Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Hollanda
Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim