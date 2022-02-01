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Fransız forvet Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi

Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Fransız golcü, sarı-kırmızılı ekiple 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

01 Şubat 2022 Salı 18:20
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Fransız forvet Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi
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Ayağının tozuyla açıklamalarda bulunan Bafetimbi Gomis, "Galatasaray benim ailem. İstanbul'a geldiğim için çok mutluyum. Galatasaray'a geri döndüğüm için çok mutluyum. Taraftarlardan çok mesaj aldım. Teşekkür ediyorum. Umarım bu hikayeyi güzel bitiririz." ifadelerini kullandı.

Sezonun kalan kısmında 10 gol atıp atamayacağı sorulan Gomis, "Tek tek gideceğim. Öncelikle maçları kazanmamız önemli. Galatasaray'a geri döndüğüm için çok mutluyum. Öncelikli hedefimin Galatasaray'ın 6 aylık süreçte başarıya ulaşması." dedi.

Gomis 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Fransız golcü, Galatasaray'dan ligin kalan bölümü için 650 bin Euro garanti yıllık ücret alacak. Ayrıca ligin 2. yarısında 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak

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