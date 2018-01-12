Friday, Hamitköy için yeniden adada

Havadis Spor'dan Okan Karademir'in haberine göre, K-PET 1. Lig ekiplerinden Hamitköy, TC kontenjanından faydalanarak tanıdık bir ismi adaya getirdi.

Ülkemizde daha önce Lefke ve Gençlik Gücü formalarını giyen 34 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Deniz Enyong Friday, dün sabaha karşı 03.00 sularında Hamitköy için adaya geldi.

Friday’i, Ercan Havaalanı’nda, 2009 yılında Gençlik Gücü’nde birlikte forma giydiği Hamitköy’ün golcü futbolcusu Özgür Ongun karşıladı.

Friday ülkemizden ayrıldıktan sonra Türkiye’ye giderek birçok amatör kulüpte oynadı ve Türk vatandaşlığına da geçerek Deniz adını almıştı.

Hamitköy, Friday ile anlaşma sağlaması halinde oyuncu TC kontenjanından sayılacak.

Lisansı küme düşürdü

Türkiye’ye gittiği dönemde, İstanbul Amatör Lig ekiplerinden Küçükpazar tarafından denemelerde beğenilerek lisansı çıkartılan Friday, daha sonra İzmirspor’a transfer olmuştu.

İzmirspor ve Foça Belediyespor’un aylarca Tahkim ve TFF arasında gidip geldiği, TC vatandaşlığı aldığı dönem lisansı problem olan Friday, ilk verilen kararda İzmirspor’un hükmen mağlubiyetine ve küme düşmesine sebep olmuştu.

Ancak 1 ay sonra TFF başkanının değişmesini fırsat bilen İzmirspor tekrar TFF’ye başvurarak kararı iptal ettirdi ve Foça Belediyespor küme düşürüldü.