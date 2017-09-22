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Futbol heyecanı başlıyor

K-PET Ligler’inde heyecan bu akşam Üner Berkalp Stadı’nda oynanacak olan Baf Ülkü Yurdu – Binatlı derbisi ile başlayacak

22 Eylül 2017 Cuma 08:55
Futbol heyecanı başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen K-PET Ligler’i bu akşam Üner Berkalp Stadı’nda oynanacak olan Baf Ülkü Yurdu – Binatlı derbisi ile başlayacak. 

K-PET Süper Lig’de sezonun açılış maçı olan Baf Ülkü Yurdu – Binatlı maçını, tecrübeli hakem Fehim Dayı yönetecek. Haftanın en zorlu maçlarından biri olarak ön plana çıkan Mağusa Türk Gücü – Yenicami maçında ise Mehmet Malek görev yapacak. 

K-PET Süper Lig ilk hafta maçları ve maçları yönetecek hakemler şöyle: 

22 Eylül Cuma
Baf Ülkü Yurdu – Binatlı, Saat 19:00, Fehim Dayı

23 Eylül Cumartesi (Saat 16:00)
Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü, Osman Özpaşa     
Lefke – Yeniboğaziçi, Emre Öztaşlı
Mağusa Türk Gücü – Yenicami, Mehmet Malek

24 Eylül Pazar (Saat 16:00)

Merit Alsancak Yeşilova - Doğan Türk Birliği, Ali Özer  
GAÜ Çetinkaya – Ozanköy, Serkan Şimşek            
L.Gençler Birliği  - Yalova, Utku Hamamcığlu               

25 Eylül Pazartesi (Saat 19:00)                   
Türk Ocağı Limasol – Cihangir, Mehmet Sezener        

K-PET Birinci Lig ilk hafta maçları ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

23 Eylül Cumartesi (Saat 16:00)
Esentepe Kksk - Akova Sk, Osman Küçük                            
Değirmenlik Sk - Gönyeli Sk, Timur Bodi
Mehmetçik Tçb – Lapta, Serdar Bilgimer                          
Girne Halk Evi – Göçmenköy, Mustafa Öztugay

24 Eylül Pazar (Saat 16:00)
Bostancı Bağcıl Sk – Çanakkale, Turgay Misk                
Doğancı Sk – Mormenekşe, İhsan Payas                              
Hamitköy Şhsk – Görneç, Evren Karademir                        
Maraş Gsk – Dumlupınar, Hüseyin Eyyüpler

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