Futbol heyecanı başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen K-PET Ligler’i bu akşam Üner Berkalp Stadı’nda oynanacak olan Baf Ülkü Yurdu – Binatlı derbisi ile başlayacak.
K-PET Süper Lig’de sezonun açılış maçı olan Baf Ülkü Yurdu – Binatlı maçını, tecrübeli hakem Fehim Dayı yönetecek. Haftanın en zorlu maçlarından biri olarak ön plana çıkan Mağusa Türk Gücü – Yenicami maçında ise Mehmet Malek görev yapacak.
K-PET Süper Lig ilk hafta maçları ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
22 Eylül Cuma
Baf Ülkü Yurdu – Binatlı, Saat 19:00, Fehim Dayı
23 Eylül Cumartesi (Saat 16:00)
Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü, Osman Özpaşa
Lefke – Yeniboğaziçi, Emre Öztaşlı
Mağusa Türk Gücü – Yenicami, Mehmet Malek
24 Eylül Pazar (Saat 16:00)
Merit Alsancak Yeşilova - Doğan Türk Birliği, Ali Özer
GAÜ Çetinkaya – Ozanköy, Serkan Şimşek
L.Gençler Birliği - Yalova, Utku Hamamcığlu
25 Eylül Pazartesi (Saat 19:00)
Türk Ocağı Limasol – Cihangir, Mehmet Sezener
K-PET Birinci Lig ilk hafta maçları ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
23 Eylül Cumartesi (Saat 16:00)
Esentepe Kksk - Akova Sk, Osman Küçük
Değirmenlik Sk - Gönyeli Sk, Timur Bodi
Mehmetçik Tçb – Lapta, Serdar Bilgimer
Girne Halk Evi – Göçmenköy, Mustafa Öztugay
24 Eylül Pazar (Saat 16:00)
Bostancı Bağcıl Sk – Çanakkale, Turgay Misk
Doğancı Sk – Mormenekşe, İhsan Payas
Hamitköy Şhsk – Görneç, Evren Karademir
Maraş Gsk – Dumlupınar, Hüseyin Eyyüpler