Futbol heyecanı başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen K-PET Ligler’i bu akşam Üner Berkalp Stadı’nda oynanacak olan Baf Ülkü Yurdu – Binatlı derbisi ile başlayacak.

K-PET Süper Lig’de sezonun açılış maçı olan Baf Ülkü Yurdu – Binatlı maçını, tecrübeli hakem Fehim Dayı yönetecek. Haftanın en zorlu maçlarından biri olarak ön plana çıkan Mağusa Türk Gücü – Yenicami maçında ise Mehmet Malek görev yapacak.

K-PET Süper Lig ilk hafta maçları ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

22 Eylül Cuma

Baf Ülkü Yurdu – Binatlı, Saat 19:00, Fehim Dayı

23 Eylül Cumartesi (Saat 16:00)

Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü, Osman Özpaşa

Lefke – Yeniboğaziçi, Emre Öztaşlı

Mağusa Türk Gücü – Yenicami, Mehmet Malek

24 Eylül Pazar (Saat 16:00)

Merit Alsancak Yeşilova - Doğan Türk Birliği, Ali Özer

GAÜ Çetinkaya – Ozanköy, Serkan Şimşek

L.Gençler Birliği - Yalova, Utku Hamamcığlu

25 Eylül Pazartesi (Saat 19:00)

Türk Ocağı Limasol – Cihangir, Mehmet Sezener

K-PET Birinci Lig ilk hafta maçları ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

23 Eylül Cumartesi (Saat 16:00)

Esentepe Kksk - Akova Sk, Osman Küçük

Değirmenlik Sk - Gönyeli Sk, Timur Bodi

Mehmetçik Tçb – Lapta, Serdar Bilgimer

Girne Halk Evi – Göçmenköy, Mustafa Öztugay

24 Eylül Pazar (Saat 16:00)

Bostancı Bağcıl Sk – Çanakkale, Turgay Misk

Doğancı Sk – Mormenekşe, İhsan Payas

Hamitköy Şhsk – Görneç, Evren Karademir

Maraş Gsk – Dumlupınar, Hüseyin Eyyüpler