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Futbol Kulüpleri, görüşmeye çağrıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, kulüpleri toplantıya çağırdı.

02 Aralık 2020 Çarşamba 10:05
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Futbol Kulüpleri, görüşmeye çağrıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, kulüpleri toplantıya çağırdı. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda 7 Aralık 2020 Pazartesi günü gerçekleşecek basına kapalı değerlendirme toplantısı saat 15.00'da başlayacak. 

Toplantıda Koronavirüs nedeniyle başlatılamayan liglerle ilgili karar alınması bekleniyor. Maçların sınırlı sayıda seyirci veya seyircisiz oynanması ayrıca futbolcular ile maçta görev yapacaklara PCR testi uygulanmasının değerlendirilmesinin ardından karar alınması bekleniyor.

“Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamındaki Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, açık alandaki organizasyonlara katılacak kişi sayısının yüz (100) kişi ile sınırlandırma kararı almıştı.

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