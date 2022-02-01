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Futbol sahalarında görülmemiş olay!

Futbol tarihinde daha önce böylesi görülmemiş bir olay yaşandı. Güney Amerika Liglerinde oynanacak bir maç öncesi hakemin yaptığı skandal davranış kameralara yansıdı. Maçın başlamasına dakikalar kala sahayı kontrol etmek için santra bölgesinde bekleyen hakem, saha ortasına tuvaletini yaptı. Kimsenin görmeyeceğini düşünüp etrafını kontrol eden hakemi o an kameralar çekti. Sonrasında hakem, hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek maçı başlattı.

01 Şubat 2022 Salı 10:40
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Futbol sahalarında görülmemiş olay!
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Güney Amerika Lig'leri yine ilginç bir olaya imza attı. Alt liglerde oynanan bir mücadeleye maçın hakemi damga vurdu. Sahanın ortasına tuvaletini yapan hakemi kameralar saniye saniye kaydetti. Kimsenin farketmeyeceğini düşünen hakem çevre kontrolü yaptıktan sonra rahatça tuvaletini sahanın ortasına yaptı. Yanında oyuncular olmasa da o anları kameralar kaydetti.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DEVAM ETTİ

Bu olayın sonrasında şortunun iplerini bağlayan hakem, hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam etti. Hatta kalecinin yanına gelmesiyle ona başarılar dileyen hakem, soğukkanlılığını koruyarak normal bir şekilde yürümeye devam etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU, ÖZÜR DİLEDİ

Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyadaki futbol hesapları görüntüyü herkese servis etti. Sadece Güney Amerika değil, ülkemizde de paylaşılan görüntüler sonrası maçın hakemi çıkıp özür dilemek zorunda kaldı.

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