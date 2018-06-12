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Futbola ilgide Türkiye dünya üçüncüsü

Listede 17. sırada yer alan İngiltere'de futbola ilgili yüzde 51 düzeyinde

12 Haziran 2018 Salı 16:07
Futbola ilgide Türkiye dünya üçüncüsü

İngiltere merkezli spor araştırmaları şirketi Nielson Sports'un Dünya Kupası öncesinde yayımladığı verilere göre, nüfusa oranla futbola en fazla ilginin gösterildiği ülke Birleşik Arap Emirlikleri. Bu ülkede futbola ilgi duyduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 80.

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2017 verilerine dayanan ve 30 ülkeyi kapsayan listede, Taylandyüzde 78'le ikinci sırada yer alırken, Türkiye'yle birlikte üçüncülüğü paylaşan Şili ve Portekiz'de bu oran yüzde 75. Listedeki en çarpıcı verilerden biri beş kez Dünya Şampiyonu olan Brezilya'yla ilgili.

Araştırmaya göre, listede 13. sırada yer alan Brezilya'da futbolla ilgilendiğini söyleyenlerin oranı yüzde 60'a düştü. Aynı şirketin Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2014 Dünya Kupası'ndan önceki verilerinde bu oran yüzde 72 düzeyindeydi. Brezilya o yıl yarı finalde Almanya'ya 7-1 yenilmişti. Çin'de futbola ilgi dört yıl öncesine göre artarak yüzde 27'den yüzde 32'ye çıkarken Hindistan'da halkın yüzde 45'inin, ABD'de de yüzde 32'sinin futbolla ilgili olduğu belirtiliyor. Listede 17. sırada yer alan İngiltere'de futbola ilgili yüzde 51 düzeyinde.

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