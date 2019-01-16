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Futbola yağış engeli! Tüm maçlar ertelendi

Tüm maçlar bir hafta ertelendi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 17:45
Futbola yağış engeli! Tüm maçlar ertelendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlardan stadlar ve antraman sahalarının etkilendiğini belirterek 2018-2019 futbol sezonunun 2. devresindeki tüm programın bir hafta ertelendiğini duyurdu.

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İşte KTFF’nin duyurusu:

Bir süredir ülkemizi etkisi altına alan şiddetli hava koşulları nedeniyle, stadlarımız ve antrenman sahalarımız yağışlardan ciddi şekilde etkilendiğinden, KKTC Spor Dairesi ile yapılan istişare sonucunda 2018-2019 futbol sezonunun 2. devresindeki tüm programının (Kupa maçları ve BTM Liginin bu haftaki maçları dahil olmak üzere) 1 hafta ileriye alındığı tüm spor kamuoyuna duyurulur.   

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Anahtar Kelimeler:
KTFFYağışMaçlarHaberSporErtelemeFutbol
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