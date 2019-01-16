Futbola yağış engeli! Tüm maçlar ertelendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlardan stadlar ve antraman sahalarının etkilendiğini belirterek 2018-2019 futbol sezonunun 2. devresindeki tüm programın bir hafta ertelendiğini duyurdu.

Bir süredir ülkemizi etkisi altına alan şiddetli hava koşulları nedeniyle, stadlarımız ve antrenman sahalarımız yağışlardan ciddi şekilde etkilendiğinden, KKTC Spor Dairesi ile yapılan istişare sonucunda 2018-2019 futbol sezonunun 2. devresindeki tüm programının (Kupa maçları ve BTM Liginin bu haftaki maçları dahil olmak üzere) 1 hafta ileriye alındığı tüm spor kamuoyuna duyurulur.