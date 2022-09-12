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Futbolcu maç esnasında kalbine yenik düştü

Meksika’da maç esnasında aniden yere yığılan futbolcu Raul Reyes, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

12 Eylül 2022 Pazartesi 10:00
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Futbolcu maç esnasında kalbine yenik düştü


Meksika'nın Oaxaca eyaletinin Santa Lucia del Camino şehrinde dün oynanan amatör lig futbol maçı sırasında oyunculardan biri aniden yere yığıldı.

Sahadaki diğer futbolcular yardım için oyuncuya koşarken, sağlık ekipleri de hemen sahaya girdi. Yapılan kontroller sonucunda 45 yaşındaki Raul Reyes'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Reyes’in cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Oaxaca Eyalet Başsavcılığı, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, Chapus Perza futbol takımının oyuncusu Reyes’in küçük yaşlardan beri sporcu olduğu ve Oaxaca eyaletinde amatör maçlarda hakemlik yaptığı da öğrenildi. Arkadaşları Reyes’in astım hastası olduğunu iddia etti.

Son Güncelleme: 12.09.2022 10:02
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