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Futbolcular derneği başkanını seçiyor

Yeniden oluşuma giderek futbolcuların haklarını savunmayı hedefleyen Futbolcular Derneği, ilk genel kurulunu 19 Şubat Çarşamba günü yapıyor.

17 Şubat 2020 Pazartesi 21:36
Futbolcular derneği başkanını seçiyor
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Yeniden oluşuma giderek futbolcuların haklarını savunmayı hedefleyen Futbolcular Derneği, ilk genel kurulunu 19 Şubat Çarşamba günü yapıyor.


Saat 20.30'da KTSYD Konferans Salonu'nda yapılacak Futbolcular Derneği Genel Kurulu ile ilgili başkanlık adaylığı konusunda sadece tek başvuru yapıldı.


Genel Kurul'da adaylığını resmen açıklayan ilk Kaan Güder oldu. Genel kurul gününde de adaylığın kabul edeceği açıklanırken ülkemizdeki tüm futbolculara  çağrı yapılarak futbolcuların bu önemli genel kurula katılım göstermeleri istendi ve tüm futbolcular toplantıya davet edildi.

Anahtar Kelimeler:
Futbolcu
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