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Futbolcular Derneği’nden güçlü yönetim

25 Şubat 2020 Salı 23:06
Futbolcular Derneği’nden güçlü yönetim
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Yeni oluşturulan Futbolcular Derneği geçtiğimiz hafta yapmış olduğu genel kurul ile başkanlk görevine Kaan Güder’i getirmişti. Futbolcular Derneği’nde yapılan ilk toplantı ile yönetim kurulu da belirlendi.

FUTBOLCULAR DERNEĞİ YÖNETİMİ ŞU ŞEKİLDE:

Kaan Güder  Başkan

Ahmet Coşkun  Asbaşkan

Evren Mürsel  Genel sekreter

Yusuf Özbahar  Sayman

Ali Özbahar  Sayman

Talat Dağer  Mali Tahsildar

Ahmet Arıtaş  Yazman

Aydın Aygın  Yazman

Bilal Ceylan  Yurtiçi Organizasyon Sorumlusu

Önder Batıhan  Yurtdışı Organizasyon Sorumlusu

Bayram Dağgül  Lokal Sorumlusu

Esin Sonay  Federasyon Sorumlusu

İrfan Özbay  Futbolcu Sorumlusu

Berkem Korbay  Sağlık Sorumlusu

Kemal Uçaner  Yedek Üye

Mehmet Erol  Yedek Üye

Bayram Anday  Yedek Üye

Disiplin Kurulu:

Mustafa Borataş  Başkan

Abbas Osum  Üye

Uğur Gök  Üye

Denetleme Kurulu:

Yusuf Beyazi  Başkan

Sinan Öğüt  Üye

Arif Uysal  Üye

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