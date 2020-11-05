Futbolcular eylem kararı aldı

Kıbrıs Türk Futbolcular Derneği, “Futbolumuzu geri verin!” sloganı altında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) binası önünde salı günü saat 11:00'da eylem gerçekleştireceklerini duyurdu.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sevgili Büyük Futbol Camiası; “Futbolumuzu geri verin!” Sloganı altında başlattığımız Eylemimizi şimdi daha gür bir ses ile duyurmak için; 10.11.2020 Salı günü Sabah Saat: 11:00 ’de Sizlerin de desteği ile KTFF binası önünde Eylem gerçekleştiriyoruz.

Programımız;

Saat 10:45 – Sağlık Bakanlığı önüne Siyah çelenk koyulacak.

Saat 11:00 – Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu önünde toplanıp Basın açıklaması yapılarak eylem sona erecektir. (Eyleme iştirak edecek Futbolcularımızdan ricamız, Basın açıklaması sonrası Federasyon önüne bırakmak için gelirken yanlarında Futbolumuza dair Forma, Şort, Kulüp Flaması veya benzeri şeyler getirmesidir. )

Futbolumuzu geri almak amacı ile yapacağımız bu Eyleme; Her takımdan Futbolcu Kardeşlerimizi, Antrenörlerimizi, Spor yazarlarımızı ve Futbola gönül veren tüm Halkımızı davet ediyoruz.