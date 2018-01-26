Futbolda 2. devre başlıyor

BRT SPOR'un haberine göre K-Pet Futbol Liglerinde ikinci devre bu akşam Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak Yenicami-Mağusa Türk Gücü ‘Süper Lig’ maçıyla başlıyor.

Karşılaşma saat 18.00’de.

Lig’de yarın Cihangir-Türk Ocağı, Ozanköy-GAÜ Çetinkaya ve BRT 1 ve HD’den ‘canlı’ yayınlanacak Doğan Türk Birliği-Merit Alsancak Yeşilova maçı var.

Bu arada, Süper Lig’de BRT 1’den canlı ekranda olacak diğer mücadele ise 28 Ocak Pazar yapılacak Gençlik Gücü-Küçük Kaymaklı karşılaşması olacak.

Birinci Lig’de ise ikinci devre yarın yapılacak; Akova Vuda-Esentepe, Göçmenköy-Girne Halk Evi, Çanakkale-Bostancı Bağcıl, Lapta-Kaya Mehmetçik ve Mormenekşe-Doğancı karşılaşmalarıyla başlayacak.