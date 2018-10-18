Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98926
ALTIN
218.567
DOLAR
5.5528
STERLİN
7.2665
EURO
6.3955
Beklenen özellik Apple Music'e geldi
Beklenen özellik Apple Music'e geldi
Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi
Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi
Sağlıklı ve güçlü kemikler için ne yapmalı?
Sağlıklı ve güçlü kemikler için...
Yumurtanın bir faydası daha çıktı!
Yumurtanın bir faydası daha çıktı!
Dünyanın en zengin adamının hayali
Dünyanın en zengin adamının hayali
banner40

Futbolda 2. FETÖ dalgası! Ünlü isimlere soruşturma...

Emre Belözoğlu, Arda Turan, Okan Buruk ve Bülent Korkmaz, “FETÖ’ye üye olmak ve örgüte üye olmamakla birlikte isteyerek yardım etmek” suçlamasıyla karşı karşıya. İfadelerin ardından soruşturmanın seyri şekillenecek.

18 Ekim 2018 Perşembe 10:14
Futbolda 2. FETÖ dalgası! Ünlü isimlere soruşturma...

Akşam Gazetesi'nden Hilal Yıldırım'ın haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde FETÖ’nün futboldaki yapılanmasına ilişkin ünlü futbolcular Emre Belözoğlu, Arda Turan, Okan Buruk, Antalyaspor’un Teknik Direktörü Bülent Korkmaz hakkında soruşturma olduğu ortaya çıktı. 

Ünlü isimler Emniyet’in dosyasında şüpheli sıfatıyla yer alıyor. Dosyadaki iddia edilen suç maddesi ise “FETÖ’ye üye olmak ve örgüte üye olmamakla birlikte isteyerek yardım etmek.” Emniyet tarafından futbolcuların örgütle bağlantıları olup olmadıkları araştırılıyor. Elde edilecek bulgulara göre savcılığın dosyayla ilgili vereceği karar merak konusu. İddialar takipsizlikle ya da iddianameyle sonuçlanabilir. Her şey kısa süre içinde netleşecek.

AKTİF OLARAK FUTBOLUN İÇİNDE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, daha önce verilen ifadeler doğrultusunda önümüzdeki günlerde Emre Belözoğlu, Arda Turan, Okan Buruk ve Bülent Kormaz’ı ifadeye çağırabilir. 

Emre Belözoğlu ve Arda Turan halen aktif olarak İstanbul Başakşehir Kulübü’nde futbol oynuyor. Okan Buruk şu anda Rizespor’un Teknik Direktörlüğü’nü yaparken, Bülent Korkmaz da Antalyaspor’un teknik direktörlüğünü yürütüyor. Hepsi önemli pozisyonlardalar.

NİHAİ KARARI SAVCILIK VERECEK

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; futbolcular hakkında örgütle bağlantılarının olup olmadığı araştırılıyor. Soruşturmayı yürüten savcılık ünlü isimlerin ifadelerinin alınıp alınmayacağına ilerleyen günlerde karar verecek. Soruşturmaların takipsizlikle mi sonuçlanacağı yoksa futbolcular hakkında iddianame mi düzenleneceği de yine önümüzdeki süreçte belli olacak. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
FutbolFetöSoruşturmaSporHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UEFA'dan Rubin Kazan'a kötü haber!
UEFA'dan Rubin Kazan'a kötü haber!
'Copa do Brasil' 6. kez Cruzeiro'nun!
'Copa do Brasil' 6. kez Cruzeiro'nun!
Fabregas artık Guiness Rekorlar Kitabı'nda
Fabregas artık Guiness Rekorlar Kitabı'nda

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim