Futbolda 2021-22 Sezon Planlaması yayınlandı

Açıklanan sezon planlamasına göre 2021-2022 Futbol Sezonu 10 Eylül 2021 tarihinde oynanacak Süper Kupa finali ile başlayacak. Süper Lig ve 1.Lig’de ilk hafta maçları ise 17-18-19 Eylül 2021 tarihinde oynanacak. Süper Lig ve 1.Lig’de ilk devre 24-25-26 Aralık 2021 tarihinde tamamlanırken, 2.devre maçları 21-22-23 Ocak 2022’de başlayacak. Süper Lig ve 1.Lig’de son hafta maçları 29-30 Nisan 2022 tarihinde oynanacak. Kıbrıs Kupası finalinin ise 13 Mayıs 2022 tarihinde oynanacağı belirtildi.

Açıklanan program şöyle;