Futbolda 2021-22 Sezon Planlaması yayınlandı

Açıklanan sezon planlamasına göre 2021-2022 Futbol Sezonu 10 Eylül 2021 tarihinde oynanacak Süper Kupa finali ile başlayacak. Süper Lig ve 1.Lig’de ilk hafta maçları ise 17-18-19 Eylül 2021 tarihinde oynanacak. Süper Lig ve 1.Lig’de ilk devre 24-25-26 Aralık 2021 tarihinde tamamlanırken, 2.devre maçları 21-22-23 Ocak 2022’de başlayacak. Süper Lig ve 1.Lig’de son hafta maçları 29-30 Nisan 2022 tarihinde oynanacak. Kıbrıs Kupası finalinin ise 13 Mayıs 2022 tarihinde oynanacağı belirtildi.
Açıklanan program şöyle;
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TARİH
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3 EYLÜL 2021
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BONSERVİSLİ/KİRALIK TRANSFERİN VE EVRAK TESLİMİNİN SON GÜNÜ
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10 EYLÜL 2021
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MAĞUSA TÜRK GÜCÜ – YENİCAMİ AK SÜPER KUPA FİNALİ
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17-18-19 EYLÜL 2021
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SÜPER LİG VE 1.LİG 1.HAFTA MAÇLARI
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24-25-26 ARALIK 2021
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SÜPER LİG VE 1.LİG 30.HAFTA MAÇLARI
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29-30 ARALIK 2021
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KIBRIS KUPASI 1.TUR MAÇLARI (TEK MAÇ)
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3-14 OCAK 2022
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BONSERVİSLİ/KİRALIK ARA TRANSFER DÖNEMİ
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21-22-23 OCAK 2022
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SÜPER LİG VE 1.LİG 16.HAFTA MAÇLARI
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9 ŞUBAT 2022
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KIBRIS KUPASI 2.TUR MAÇLARI (TEK MAÇ)
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23 ŞUBAT 2022
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KIBRIS KUPASI ÇEYREK FİNAL 1.MAÇ
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16 MART 2022
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KIBRIS KUPASI ÇEYREK FİNAL 2.MAÇ
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6 NİSAN 2022
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KIBRIS KUPASI YARI FİNAL 1.MAÇ
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20 NİSAN 2022
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KIBRIS KUPASI YARI FİNAL 2.MAÇ
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29-30 NİSAN 2022
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SÜPER LİG VE 1.LİG 30.HAFTA
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7-11-15 MAYIS 2022
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SÜPER LİG PLAY OUT – 1.LİG PLAY OFF/OUT MAÇLARI
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13 MAYIS 2022
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KIBRIS KUPASI FİNALİ